Política Ministro da Defesa diz que sobrevoou ato com Bolsonaro para 'checar segurança' Segundo o ministério informou, o general Fernando Azevedo acompanhou o presidente para "checar as condições de segurança" da Esplanada dos Ministérios e da Praça dos Três Poderes

Vinte e quatro horas depois de o ministro da Defesa, Fernando Azevedo, sobrevoar ao lado do presidente Jair Bolsonaro uma manifestação antidemocrática, a pasta justificou a presença dele no helicóptero. Segundo o ministério informou ao Estadão, o general acompanhou o presidente para "checar as condições de segurança" da Esplanada dos Ministérios e...