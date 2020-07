Política Ministro da Defesa avalia reação a Gilmar Mendes Ministro do STF disse que o Exército está se associando a um "genocídio", em referência à crise sanitária instalada no País em meio à pandemia de Covid-19

O ministro da Defesa, general Fernando Azevedo, disse que avalia junto aos comandantes das Forças Armadas e à Advocacia-Geral da União (AGU) medidas que podem ser tomadas em reação ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes. No sábado, Gilmar disse que o Exército está se associando a um "genocídio", em referência à crise sanitária instalada no País e...