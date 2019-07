Política Ministro da Ciência endossa Bolsonaro e questiona Inpe sobre dados de desmatamento Nota assinada por Marcos Pontes diz que chefe da pasta compartilha da "estranheza" do presidente quanto aos números divulgados pelo instituto

Três dias após o início das contestações do presidente Jair Bolsonaro sobre os dados apresentados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) do desmatamento da Amazônia, o ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Marcos Pontes, se manifestou no início da tarde desta segunda-feira, 22, endossando o chefe. Ele disse que compartilha a “es...