Política Ministra nega liberdade a ex-diretor da Transpetro

A vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministra Maria Thereza de Assis Moura, no exercício da presidência, indeferiu liminar que buscava a revogação da prisão preventiva do ex-diretor da Transpetro José Antônio de Jesus.Ele foi preso preventivamente em novembro de 2017, por decisão do então juiz Sérgio Moro, da 13ª Vara Federal em Curitiba, durante uma d...