Política Ministra Damares minimiza número de mortes no Brasil: "chegamos a maio sem um milhão de mortos" Atualmente, o Brasil já registrou 6.329 mortes e 91.589 casos confirmados em todas as unidades federativas, de acordo com o Ministério da Saúde

Damares Alves, ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, minimizou o número atual de mortes por coronavírus no Brasil e "comemorou" o fato do país não ter alcançado a marca de 1 milhão de óbitos. Chegamos a maio sem um milhão de mortos (claro que estamos tristes com + seis mil pessoas que perdemos), sem povos indígenas dizimados, sem pessoas se matando nas r...