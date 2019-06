Política Ministra Damares Alves recebe Medalha do Mérito da Assembleia de Goiás Maior honraria concedida pelo Legislativo do Estado foi entregue nesta quarta-feira (17), durante cerimônia de lançamento de campanha

A ministra Damares Alves, da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, recebeu nesta quarta-feira (19) a Medalha do Mérito Legislativo Dr. Pedro Ludovico Teixeira, a maior honraria da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego). O evento no plenário (Alego) marca o lançamento nacional da Campanha de Prevenção ao Suicídio e Automutilação da Criança e do Adoles...