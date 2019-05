Política Ministra da Agricultura evita apoio a isenção para quem atirar contra invasores de terra Medida é antiga demanda do setor rural e foi reiterada recentemente pelo presidente Jair Bolsonaro. Para Tereza Cristina, existem outras prioridades mais urgentes

A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, disse ao Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, que a isenção para quem atirar contra invasores no campo é uma demanda antiga do setor rural, mas que há outras mais urgentes neste momento. A promessa foi reiterada nesta semana pelo presidente Jair Bolsonaro a representantes do agronegócio, durant...