Ministério Público recomenda audiências a partir do dia 14

O Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) recomenda que as audiências públicas virtuais, com participação também presencial, referentes ao Plano Diretor de Goiânia sejam realizadas somente a partir do dia 14 de agosto. A orientação consta em ofício enviado ontem ao presidente da Câmara Municipal de Goiânia, Romário Policarpo (Patriota), em resposta à proposta que ...