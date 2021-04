Política Ministério Público do DF investiga empréstimo de banco a Flávio Bolsonaro Objetivo é saber se transação foi feita fora das condições normais para qualquer pessoa; ligado ao governo do DF, BRB financiou R$ 3,1 milhões

O Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios (MPDFT) abriu um procedimento para investigar a concessão de um empréstimo de um banco público ao senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) para a compra de uma mansão em Brasília. A casa no Setor de Mansões Dom Bosco, no Lago Sul, bairro nobre da capital federal, foi adquirida pelo filho mais velho do presid...