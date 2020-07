Política Ministério Público de Goiás apura desrespeito a decreto Promotor Fernando Krebs quer investigação de possível omissão do Paço na fiscalização do cumprimento de isolamento intermitente que proibia execução de obras privadas na capital

O promotor Fernando Krebs deve fazer representação ao Ministério Público de Goiás (MP-GO) para apurar falta de fiscalização da Prefeitura de Goiânia no cumprimento do decreto do prefeito Iris Rezende (MDB), que seguiu decreto estadual ao determinar a paralisação de todas as atividades não essenciais da capital por 14 dias, antes de sua suspensão temporária ontem pela Just...