Política Ministério Público de Contas fará representação contra gratificações

O Ministério Público de Contas (MPC), junto ao Tribunal de Contas do Estado de Goiás (TCE-GO), deve entrar com uma representação na Procuradoria-Geral de Justiça (PGJ) do Ministério Público (MP-GO) contra as gratificações referentes a cargos e funções comissionadas recebidas por conselheiros e auditores do Tribunal e pelos procuradores do próprio MPC. A informação é do...