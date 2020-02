Política Ministério ignorou alertas de fraude ao firmar contrato com empresa alvo da PF Contratada pela atual pasta da Cidadania, B2T é suspeita de ter sido usada como fachada para desviar R$ 50 milhões durante a gestão Temer

O Ministério da Cidadania ignorou alertas e aceitou um certificado de serviço que nunca foi prestado, segundo a Polícia Federal, para firmar contrato milionário com uma empresa de tecnologia. Segundo documentos obtidos pelo Estado, a Business to Technology (B2T) atestou à pasta sua capacidade técnica usando como base as ações que teria desempenhado a...