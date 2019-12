Política Ministério do Meio Ambiente tem comando esvaziado e paralisação de programas Atualmente, 25 cargos de confiança e chefia estão vagos; Fundo Nacional sobre Mudança do Clima, por exemplo, não gastou nenhum centavo dos R$ 8 milhões autorizados pelo governo federal

Prestes a completar um ano sob a gestão do governo do presidente Jair Bolsonaro, o Ministério do Meio Ambiente é hoje uma pasta esvaziada, com boa parte de seus cargos chaves sem comando, além de uma execução baixa do orçamento destinado aos principais programas que estão sob a responsabilidade do ministro Ricardo Salles. São os dados do próprio ministério q...