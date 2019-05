Política Ministério da Saúde terá Secretaria de Atenção Primária e diretoria de integridade Proposta é dar prioridade ao combate à corrupção e à promoção de métodos que promovam a transparência e a participação da sociedade

O novo organograma do Ministério da Saúde deve ser publicado esta semana e prevê a criação da Diretoria de Integridade e Normatização, composta por uma corregedoria e uma ouvidoria e que vai contar com a colaboração de órgãos como Polícia Federal e Ministério Público. A proposta, de acordo com o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, é dar prioridade ao combate à...