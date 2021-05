Política Ministério da Saúde aceitou proposta fora do prazo em contratos irregulares da gestão Pazuello As duas contratações irregulares, reveladas na terça-feira (18) pelo Jornal Nacional da TV Globo, foram canceladas em razão das ilegalidades apontadas pela AGU (Advocacia-Geral da União).

Duas empresas contratadas irregularmente, sem licitação, por R$ 29 milhões pelo Ministério da Saúde, na gestão do general Eduardo Pazuello, enviaram suas propostas para as obras fora do prazo previsto em chamamento público. Elas deveriam empreender reformas em prédios da pasta. Ambas excederam em um dia os prazos publicados em Diário Oficial, mas foram aceitas pela su...