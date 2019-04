Política Ministério da Justiça vai analisar registro de novos sindicatos Concessões estão suspensas desde julho do ano passado, depois da terceira fase da Operação Registro Espúrio

Interrompida há nove meses, a concessão de novos registros para sindicatos deve ser retomada a partir de 2 de maio, mas sob nova direção, destaca o jornal O Estado de S. Paulo. A análise dos pedidos passará a ser feita pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. Até o ano passado, essa tarefa era do Ministério do Trabalho, extinto, por medida provisória, no dia...