Política Ministério da Defesa vai à PGR contra Gilmar Mendes General Fernando Azevedo anunciou representação contra o ministro do STF, que acusou o Exército de se associar a um “genocídio”; Mourão disse que “ultrapassou o limite”

O ministro da Defesa, general Fernando Azevedo, anunciou ontem que vai encaminhar uma representação à Procuradoria-Geral da República (PGR) contra o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF). No sábado, Gilmar acusou o Exército de se associar a um “genocídio”, em referência ao número crescente de mortes no País pela Covid-19, situação agravada pela falta de u...