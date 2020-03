Política Ministério cobra Goiás sobre RRF Despacho do ministro do STF Gilmar Mendes determina que Estado se manifeste sobre o cumprimento de restrições para evitar despesas; liminar suspende o pagamento de dívidas

Em nota técnica enviada ao Supremo Tribunal Federal (STF), o Ministério da Economia cobrou que o Estado de Goiás cumpra as restrições contidas na lei complementar do Regime de Recuperação Fiscal (RRF) para evitar despesas, já que está se beneficiando da suspensão do pagamento de dívidas. Em despacho de terça-feira (17), o ministro Gilmar Mendes determinou que o Estado se...