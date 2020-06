Política ‘Minha função é orquestrar as ações do governo’, diz Adriano Rocha Lima Minirreforma de Caiado fortalece Secretaria-Geral da Governadoria, que ganha status de supersecretaria e papel de coordenar demais pastas

A minirreforma administrativa proposta pelo governador Ronaldo Caiado (DEM) deve transformar o secretário-chefe da Governadoria, Adriano Rocha Lima, numa espécie de “segundo homem” do governo. Isso porque, com as alterações promovidas na estrutura tanto por projeto de lei enviado à Assembleia Legislativa quanto por decreto editado na semana passada, a pasta da qual ele ...