Política 'Minha esperança é que Bolsonaro seja o último presidente', diz 'príncipe' 'Deputado hoje é um zé-ruela com CPF', diz Luiz Philippe de Orleans e Bragança

O deputado Luiz Philippe de Orleans e Bragança (PSL-SP), um dos ideólogos do Aliança pelo Brasil, partido que o presidente Jair Bolsonaro pretende criar, acusou o Centrão de ser o maior inimigo do governo e, ao defender uma reforma política, comparou deputados a "zé-ruelas com CPF". "Em 2022 a gente faz uma eleição distrital, se Deus quiser. Aí você vai representar algu...