Política ‘Minha eleição é fruto de um exercício de coletividade’, diz Elenízia da Mata Primeira mulher preta eleita para a Câmara Municipal de Goiás conta o que isso representa em uma cidade com histórico de escravidão

“Para você ver como está atrasado.” Foi o que primeiro disse Elenízia da Mata (PT), ontem, à explicação do repórter de que ligava para ela a fim de conversar com a primeira mulher preta eleita vereadora em Goiás, cidade berço do Estado de mesmo nome, apesar de pretos e pardos serem maioria da população do município há pelo menos 206 dos 293 anos de sua história.Segun...