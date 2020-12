Política Minaçu tem duas cadeiras a mais no Legislativo após população diminuir

Minaçu é única cidade do Estado que tem vereadores a mais, considerando o tamanho de sua população e a proporcionalidade acrescentada à Constituição Federal pela Emenda 58/2009. O município tem 28.793 habitantes, segundo estimativa do IBGE para este ano, e possui 13 parlamentares no Legislativo municipal. Pelo texto constitucional, cidades entre 15 mil e 30 mil habita...