Política Militares rechaçam extremismo de Eduardo Bolsonaro A fala do deputado sobre o AI-5 foi recebida com críticas e constrangimento por oficiais-generais do Alto Comando das Forças Armadas

A defesa do deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) ao AI-5, uma das medidas mais drásticas da ditadura, foi recebida com críticas e constrangimento por oficiais-generais do Alto Comando das Forças Armadas consultados pelo jornal O Estado de S. Paulo. A avaliação é a de que não há espaço para se falar em ações extremas, pois o País vive em uma democracia e já possui instrumentos l...