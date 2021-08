Política Militares farão desfile de blindados por Brasília em meio a declarações golpistas de Bolsonaro Forças realizarão demonstração de carros de combate na semana em que Congresso pode derrotar pauta bolsonarista

Em meio a uma série de declarações golpistas do presidente Jair Bolsonaro e na semana em que está prevista a votação do voto impresso na Câmara, o Ministério da Defesa realizará nesta terça-feira (10) um desfile de blindados que passará em frente ao Palácio do Planalto, em Brasília. De acordo com um comunicado da Marinha, o desfile marcará a entrega a Bolsonaro e ao m...