Política Militar deve assumir comando da Secretaria de Comunicação Social da Presidência Almirante Flávio Rocha, atual chefe da Secretaria de Assuntos Estratégicos, pode acumular funções e substituir Fabio Wajngarten na chefia da Comunicação

O presidente Jair Bolsonaro decidiu ontem alterar o comando da Secretaria de Comunicação Social (Secom) da Presidência da República, hoje chefiada pelo empresário Fabio Wajngarten.A ideia do presidente é colocar a estrutura de comunicação sob o comando do atual chefe da Secretaria de Assuntos Estratégicos (SAE), almirante Flávio Rocha, que deve acumular as duas funções....