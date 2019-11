Política Militantes do PT e movimentos sociais esperam por Lula, em São Bernardo O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva fará, logo mais, por volta de 13h seu segundo discurso após ter sido solto nesta sexta-feira (8)

Militantes do Partido dos Trabalhadores (PT) e de movimentos sociais de esquerda já se concentram em grande número nos arredores do Sindicato do Metalúrgicos, em São Bernardo do Campo, onde o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva fará, logo mais, por volta de 13h, de acordo com sua conta oficial no Twitter, seu segundo discurso após ter sido solto nesta sexta-feira (...