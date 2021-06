Política Migração de Bolsonaro para o Patriota divide base ideológica no Congresso De acordo com interlocutores, um grupo de parlamentares próximos ao presidente tem resistido a ingressar na nova sigla, temendo dificuldades em suas campanhas de reeleição em 2022

A intenção do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) de migrar para o Patriota --partido nanico e com pouco acesso ao fundo partidário-- dividiu a base ideológica bolsonarista no Congresso e nos Estados. De acordo com interlocutores, um grupo de parlamentares próximos ao presidente tem resistido a ingressar na nova sigla, temendo dificuldades em suas campanhas de ree...