Política Michelle influencia Bolsonaro mais até do que ministros Primeira-dama convence presidente a alterar pontos de projetos como a Previdência e a incluir pergunta no Censo

Com pouco mais de seis meses de governo, a primeira-dama Michelle Bolsonaro já conseguiu emplacar mais medidas na gestão do marido, o presidente Jair Bolsonaro, do que muitos ministros. A última foi contrariar a área técnica e até a ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves, para convencer Bolsonaro a incluir perguntas sobre o autismo no Censo 2020. ...