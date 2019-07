Política Michelle Bolsonaro vai presidir conselho de programa de incentivo ao voluntariado Entre os membros do conselho estão a cantora Elba Ramalho e a mulher do ministro Sergio Moro (Justiça e Segurança Pública), Rosângela Moro

A primeira-dama Michelle Bolsonaro vai presidir o conselho do Programa Nacional de Incentivo ao Voluntariado Pátria Voluntária, composto por 12 ministros e 11 membros da sociedade civil, entre eles, a cantora Elba Ramalho e a mulher do ministro Sergio Moro (Justiça e Segurança Pública), Rosângela Moro. “É com muita alegria que recebi o convite do nosso ...