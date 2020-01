Política Michelle Bolsonaro recebe alta de hospital após passar por cirurgia Primeira-dama foi operada na quinta, 2, para corrigir um afastamento no músculo do abdome e para trocar as próteses de silicone mamária

A primeira-dama, Michelle Bolsonaro, recebeu alta neste sábado, 4, após ter passado por cirurgia para corrigir um afastamento no músculo do abdome e para troca de próteses de silicone da mama. Michelle foi operada na quinta-feira, 2, e estava, desde então, em recuperação no hospital DF Star, na Asa Sul. Michelle saiu do hospital por volta de 11h25. A previsão inicial e...