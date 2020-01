Política Michelle Bolsonaro passa por cirurgia para trocar próteses de silicone e recebe visita de Bolsonaro Apesar de ser um procedimento estético, o médico disse que com o tempo as próteses de silicone podem causar dor na mama

A primeira-dama Michelle Bolsonaro passou por procedimento cirúrgico nesta quinta-feira, 2, para troca de próteses de silicone e correções no músculo do abdome. Por volta de 19h55, o presidente Jair Bolsonaro deixou o Palácio da Alvorada para ir visitar a esposa. “Ela está bem, acordou bem-humorada, não com muita dor pelo o que senti ...