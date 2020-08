Política Michelle Bolsonaro diz em rede social que está curada da Covid-19 Primeira-dama postou no Instagram o exame médico onde consta o resultado "não detectado" para o novo coronavírus

A primeira-dama, Michelle Bolsonaro, 38, publicou em uma rede social na noite deste sábado (15) que está curada da Covid-19. A Presidência da República havia confirmado no dia 30 de julho a infecção da esposa do presidente Jair Bolsonaro. Michelle postou no Instagram o exame médico onde consta o resultado "não detectado" para o novo coronavírus. "Exame negativo" escrev...