Política Michelle Bolsonaro agiu para favorecer amigos em programa emergencial da Caixa, diz revista De acordo com a revista Crusoé a Caixa chegou a abrir uma apuração interna depois que o sistema de controle detectou um "fato estranho".

A primeira-dama Michelle Bolsonaro agiu para favorecer empresas de amigos na busca por créditos de programas emergenciais da Caixa durante a pandemia do coronavírus, segundo reportagem publicada nesta sexta-feira (1º) pela revista Crusoé. De acordo com a revista, documentos indicam que Michelle tratou do tema pessoalmente com o presidente da Caixa, Pedro Guimarães. Um email divul...