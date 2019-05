Política Michel Temer se entrega em São Paulo Seus advogados pediram para que ele fique em uma Sala de Estado Maior no Quartel General da Polícia Militar, na capital paulista

O ex-presidente Michel Temer (MDB) se entregou na tarde desta quinta-feira, 9, na superintendência da Polícia Federal em São Paulo, para o cumprimento da prisão preventiva no âmbito da Operação Descontaminação, braço da Lava Jato no Rio. O emedebista partiu em um carro, de sua residência, no bairro de Alto de Pinheiros, Zona Oeste, e seguiu rumo à sede da P...