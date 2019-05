Política Michel Temer deixa prisão em São Paulo Ex-presidente estava preso desde quinta, 9, quando se entregou à Polícia Federal por determinação do Tribunal Regional Federal da 2.ª Região, no Rio: nesta terça, 14, por unanimidade, o STJ mandou soltar o emedebista

O ex-presidente Michel Temer (MDB) deixou o quartel do Comando de Policiamento de Choque, no bairro da Luz, em São Paulo, onde estava preso desde o final da tarde de segunda, 13. Ele saiu do Choque por volta de 13h28, acompanhado de seu advogado, o criminalista Eduardo Carnelós, e do alvará de soltura despachado pela juíza Caroline Figueiredo, da 7.ª Vara Criminal Federal d...