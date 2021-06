Política “Meu projeto político para 2022 passa pela reeleição de Caiado”, diz Lissauer Presidente da Assembleia Legislativa de Goiás, Lissauer Vieira diz que só continua no PSB se houver apoio ao governador

O presidente da Assembleia Legislativa de Goiás, Lissauer Vieira (PSB), diz que sua permanência ou não no PSB está condicionada ao apoio do partido à reeleição do governador Ronaldo Caiado (DEM). O deputado estadual, que pretende pleitear cadeira na Câmara dos Deputados, diz que essa é sua condição principal inclusive para aceitar convites de outras siglas, caso decida ...