Política Metade dos partidos perdeu prefeitos Dados do TSE apontam que PSDB e MDB foram os que mais perderam mandatários; DEM, sigla de Ronaldo Caiado, aumentou em 200%

Nove dos 18 partidos que elegeram prefeitos em 2016 perderam filiados à frente dos Executivos municipais desde então. É o que mostra levantamento feito pelo POPULAR com base em dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), após encerramento do período de filiações para quem pretende disputar o pleito de outubro. O prazo de filiação terminou em 3 de abril e as planil...