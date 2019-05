Política Metade dos militares será inativa em 10 anos Porcentual no Estado é maior que média nacional de 34%, diz estudo do Ipea, que também aponta evolução de gastos com folha

Metade dos militares em atividade em Goiás deve se aposentar em dez anos, um porcentual bem maior do que a média nacional de 34%, aponta estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). Em 25 anos, o número de militares inativos deverá dobrar em Goiás e no Brasil, chegando a 13.464 e 490.601, respectivamente.As projeções foram feitas a partir de dados de ...