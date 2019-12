Política Mesmo menor, repasse do pré-sal é visto como alívio Municípios goianos vão dividir R$ 197,1 milhões; para o Estado, valor destinado é inferior ao déficit mensal da Previdência

Apesar da redução quase pela metade dos recursos inicialmente previstos com o leilão de poços de petróleo na camada do pré-sal, o repasse pela União das parcelas destinadas a Estados e municípios, que deve ocorrer no dia 31 de dezembro, vai representar algum alívio no orçamento, avaliam gestores públicos. Goiás deve receber R$ 185.506.516,00 e os municípios goianos vão div...