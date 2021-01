Política Mesmo internado, vice deve assumir Prefeitura de Catalão durante licença de Adib Elias Assim como o prefeito, João Sebba também está com Covid-19

O vice-prefeito de Catalão, João Sebba, deve assumir provisoriamente o Executivo do município. Tanto ele quanto o prefeito, Adib Elias, encontram-se internados após serem diagnosticados com Covid-19. Na manhã desta terça-feira (19), Adib pediu uma licença do cargo pelo período de 15 dias para seu tratamento médico. A solicitação será analisada pela Câmara de Vereadores na ...