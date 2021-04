Política Mesmo com titular nomeada, Coronel Urzêda assume Secretaria de Relações Institucionais interinamente Valéria Pettersen foi nomeada para comandar a pasta no dia 13 de abril, mas ainda não tomou posse

O prefeito de Goiânia, Rogério Cruz (Republicanos), nomeou Wellington de Urzêda Mota, o coronel Urzêda, como secretário interino de Relações Institucionais. Ele já era secretário executivo da pasta e acumulará as funções. A informação foi publicada na edição desta quarta-feira (28) do Diário Oficial do Município (DOM). Valéria Pettersen (MDB) - vereadora de Apa...