Política Mesmo com risco de mudanças, governo quer votação

Diante da pressão de líderes do Senado para que uma nova rodada do auxílio emergencial seja autorizada para março, o governo quer votar a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) Emergencial mesmo com o risco de perder a disputa sobre o fim do gasto mínimo para saúde e educação, defendido pelo ministro Paulo Guedes (Economia).A PEC dá as bases para que um novo auxíl...