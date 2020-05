Política Mesmo com pedido da CNS, Bolsonaro volta a defender uso da cloroquina Presidente afirmou que tem ouvido testemunho de muitas pessoas que o procuram para relatar o sucesso do medicamento no combate à Covid-19 e que foram curadas; Conselho Nacional de Saúde pede a suspensão imediata do uso do remédio no tratamento de casos leves da doença

O presidente Jair Bolsonaro voltou neste sábado a defender o uso da cloroquina no tratamento contra a covid-19. Ao deixar o Palácio da Alvorada, Bolsonaro parou para cumprimentar populares. Entre o grupo, havia uma família que diz ter sido contaminada pelo novo coronavírus e que tomou o medicamento no tratamento. Após falar com os popula...