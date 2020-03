Política Mesmo afirmando ter tido teste negativo para coronavírus, Bolsonaro usa máscara no Planalto O presidente passou por exames no início da tarde de quinta-feira (12); o teste, pelo que escreve o presidente em seu post no Twitter, foi conduzido pelo HFA (Hospital das Forças Armadas) e pelo Laboratório Sabin

