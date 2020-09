Política Meses após ser exonerado da Casa Civil, Olavista vira secretário de Comunicação do governo Bolsonaro Felipe Cruz Pedri foi um dos autores do manifesto de fundação do Aliança pelo Brasil, partido que Bolsonaro tenta criar

O olavista Felipe Cruz Pedri foi nomeado secretário de Comunicação Institucional do governo Jair Bolsonaro (sem partido) nesta sexta-feira (11). Em sua postagem mais recente nas redes sociais, ele mostrou que, em relação ao tema das queimadas na Amazônia, deverá adotar a estratégia do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, de negar a existência do problema. "Nós temos que s...