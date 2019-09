Política Mensagens hackeadas não provam a inocência de Lula, diz PGR interino Alcides Martins entregou parecer ao STF no âmbito de recurso da defesa do petista contra decisão do ministro Edson Fachin, que rejeitou habeas corpus para libertá-lo e anular suas ações penais

O procurador-geral da República interino, Alcides Martins, afirmou, em parecer ao Supremo Tribunal Federal que as mensagens hackeadas do celular do coordenador da Operação Lava Jato, Deltan Dallagnol, são prova ilícita, e, mesmo que pudessem ser utilizadas, não seriam 'capazes' de provar a inocência do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O parecer foi entregu...