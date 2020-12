Política Menos sedado, Maguito volta a interagir Prefeito eleito de Goiânia faz sinais com a cabeça; processo de recuperação deve ser lento devido ao longo período de internação

Com a diminuição gradativa da sedação, o prefeito eleito de Goiânia, Maguito Vilela (MDB), tem momentos de despertar e chega a fica consciente, quando já consegue manter interações fazendo sinais com a cabeça. A informação é do médico pneumologista Marcelo Rabahi, que acompanha o caso do emedebista desde outubro, quando o político foi diagnosticado com Covid-19.Segu...