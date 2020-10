Política Menos de 1% dos candidatos ficam com 80% do fundo eleitoral De 549 mil postulantes no país, 4.600 deles foram destinatários de R$ 646 milhões de fundos públicos

A três semanas do primeiro turno das eleições municipais, os fundos eleitoral e partidário têm sido direcionados até agora, em sua maior parte, para uma parcela ínfima dos cerca de 550 mil candidatos a prefeito e vereador, apenas 0,8% do total. De acordo com dados das prestações de contas parciais das eleições divulgados neste domingo (25), e compilados pela Folha,...