Política Mendanha condena decisão de Pettersen em assumir secretaria na Prefeitura de Goiânia Vereadora de Aparecida de Goiânia deve tomar posse nesta sexta-feira (30) na pasta de Relações Institucionais da capital, mais de duas semanas após nomeação

A vereadora licenciada de Aparecida de Goiânia Valéria Pettersen (MDB) deve assumir a Secretaria Municipal de Relações Institucionais de Goiânia nesta sexta-feira (30), mas sem respaldo de lideranças da cúpula de seu partido, que romperam com a gestão do prefeito Rogério Cruz (Republicanos) no início de abril. Prefeito de Aparecida e um dos principais nomes do MDB em...