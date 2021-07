Política Mendanha com PT depende de outros fatores, diz Kátia Maria Para petista, eventual candidatura do prefeito de Aparecida pelo PSB servir de palco a Lula em Goiás é especulação; cientista político vê vantagens

A possibilidade de que uma eventual candidatura do prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha (MDB), ao governo de Goiás pelo PSB poderia servir de palanque no Estado para o projeto político do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é considerada uma especulação incipiente no meio político local para as eleições de 2022.O cenário foi aventado pelo deputado...